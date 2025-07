Şuşa mühüm beynəlxalq media platformasına çevrilir - Tural Gəncəliyev

“Azərbaycanın beynəlxalq informasiya məkanında artan nüfuzu və dezinformasiyalara qarşı apardığı sistemli mübarizə fonunda Şuşada keçirilən III Qlobal Media Forumu mühüm əhəmiyyət daşıyır. Forum bir tərəfdən qlobal media nümayəndələrini ölkəmizlə tanış etdi, digər tərəfdən isə Azərbaycanın yaratdığı reallıqları dünya ictimaiyyətinə yerində göstərmək üçün birbaşa imkan yaratdı”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Tural Gəncəliyev deyib.

O bildirib ki, III Şuşa Qlobal Media Forumu ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılması və beynəlxalq kütləvi informasiya nümayəndələrinin öz iştirakları ilə şəxsən öz gözləri ilə Qarabağa gəlmələri və cənab Prezidentlə bir yerdə forumda iştirak etmələri çox önəmli hadisədir:

"Bu Forum artıq ənənəvi hal alıb və Azərbaycanla bağlı dezinformasiyalara, yalan, “feyk” xəbərlərə son qoymaq istiqamətində atılmış çox vacib bir platformadır”.

Deputat qeyd edib ki, Qlobal Media Forumu ildən-ilə genişlənərək dünyanın nüfuzlu media nümayəndələrini, bloqerləri, influenserləri və tanınmış şəxsləri Şuşaya gətirir. Bu isə birbaşa olaraq həm Azərbaycan reallıqlarının yerində görünməsi, həm də mediada obyektivliyin təmin olunması baxımından xüsusi rol oynayır:

“Hər il bu platformada dünyanın ən tanınmış kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, media nümayəndələri, bloqçular, influenserlər, tanınmış şəxslər iştirak edir. Cənab Prezidentin şəxsən özündən həm Azərbaycanla, həm regionda gedən proseslərlə, həm də dünyadakı hadisələrlə bağlı məlumat alınır. Üstəlik, forumun məhz Qarabağda keçirilməsi Azərbaycanın bu əraziləri necə yenidən qurduğunu, onlara necə yeni nəfəs verdiyini bütün dünyanın gözü önündə nümayiş etdirir.”

Tural Gəncəliyev eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizinə verdiyi qiymətin bu layihənin təkcə regional deyil, qlobal səviyyəli bir strateji xəttə çevrilməsinin göstəricisi olduğunu da qeyd edib:

“Zəngəzur dəhlizinin "sülh və əməkdaşlıq dəhlizi" adlandırılması, cənab Prezident tərəfindən bu dəhlizə belə bir qiymət verilməsi onu göstərir ki, bu gələcəkdə enerji daşıyıcılarının, yüklərin və insanların istifadə edəcəyi qlobal nəqliyyat və logistika xəttinə çevriləcək. Bu dəhliz artıq böyük qlobal layihənin – Orta Dəhlizin – bir tərkib hissəsi kimi formalaşır”.

Deputat Şuşada keçirilən media forumunun həm geosiyasi, həm geoiqtisadi, həm də informasiya təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanın müttəfiqlərinə və əməkdaşlıq etdiyi tərəflərə böyük töhfələr verdiyini bildirib:

“Şuşa media platforması həm geosiyasi, geoiqtisadi, həm də informasiya təhlükəsizliyi baxımından ölkəmizdə və ümumilikdə bizimlə əməkdaşlıq edən hər bir kəsə çox önəmli töhfələr verir. Bu forum ildən-ilə inkişaf edir və artıq beynəlxalq mediada mühüm yer tutan bir platformaya çevrilib”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.