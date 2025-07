ChatGPT-5 istifadəyə verilir

OpenAI yeni AI modeli ChatGPT-5-ni istifadəyə vermək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkətin baş direktoru Sem Altman açıqlama verib. O bildirib ki, yeni model mövcud versiyalarla müqayisədə irəliyə doğru əhəmiyyətli sıçrayış vəd edir. Məlumata görə, GPT-5 sadəcə çatbot olmaqdan kənara çıxaraq çox yönlülük olmaq məqsədi daşıyır. Sızdırılan məlumata görə, GPT-5 müxtəlif alətlər arasında keçid ehtiyacını aradan qaldıracaq. Bütün funksiyalar, o cümlədən təsvirin yaradılması, kodun tərcüməsi, məlumatların işlənməsi və veb-brauzerin tədqiqi vahid platformaya inteqrasiya olunacaq. Beləliklə,

GPT-5 təkcə söhbət vasitəsi deyil, həm də multimodal məhsuldarlıq platforması olacaqdır.

