Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin qiyməti 2025-ci il iyulun 18-dən bəri ilk dəfə 70 dolları ötüb.

Metbuat.az bu barədə ICE birjasının məlumatına istinadla xəbər verir. Məlumata görə, "Brent" markalı neftin qiyməti 1 barelə görə 2.55% bahalaşaraq 70.35 dollara çatıb.

