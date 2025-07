Şəmkirdə yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Seyfəli kəndində qeydə alınıb. Kənd ərazisində açıq sahədə kol-kos yanır. Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər cəlb edilib.

Yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.

