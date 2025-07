Gəncədə yeniyetmə qız 4-cü mərtəbədən düşüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin mərkəzi ərazisində qeydə alınıb.

2008-ci il təvəllüdlü A.P. binanın 4-cü mərtəbəsindən düşüb.

O, xəstəxanaya aparılıb. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.

Fakt araşdırılır.

