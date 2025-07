Polşa Azərbaycana yeni hərbi attaşe təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Bakıdakı diplomatik missiyası məlumat yayıb.

Bu vəzifəyə polkovnik Arkadiuş Şlenjek təyin edilib.

"Polşanın Bakıdakı səfirliyində hərbi attaşe dəyişikliyi baş verib. Polkovnik Robert Rusak Azərbaycandakı missiyasını başa vurub, onun səlahiyyətlərini polkovnik Arkadiuş Şlenjek icra edəcək", - məlumatda bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.