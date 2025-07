Maliyyə Nazirliyinə məxsus "Maliyyə və uçot jurnalı redaksiyası" MMC ləğv olunduğunu elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, kreditorlar tələblərini 2 ay ərzində Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, 135 ünvanına bildirə bilərlər.

