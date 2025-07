Naxçıvanda ağır qəza - Xəsarət alanlar var

Naxçıvanda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsində 4 nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Naxçıvan-Şahbuz magistralının Babək rayonu Uzunoba kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

"Maple" markalı avtomobillə "Mitsubishi" markalı avtomobil toqquşub. Qəza zamanı Babək rayonu Didivar kənd sakinləri – 1973-cü il təvəllüdlü Məmmədov Ziyafət Əsgər oğlu və onun oğlu, 1998-ci il təvəllüdlü Məmmədov Əsgər Ziyafət oğlu, eyni zamanda Paşayeva Sara Səfərəli qızı və Paşayev Faiq Qulam oğlu xəsarət alıblar. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər, vəziyyətləri orta-ağırdır.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, fakt araşdırılır.

