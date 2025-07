AFFA iki kluba möhlət verdi

AFFA İcraiyyə Komitəsinin 14 mart 2025-ci il tarixli iclasında 2025/2026-cı illər mövsümündə Azərbaycan Premyer Liqasında komanda sayının artırılması ilə əlaqədar Premyer Liqaya yüksələcək klublara infrastruktur, inzibati və digər sahələrdəki çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün 1 illik möhlət verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki bu barədə qurumun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Bu qərara əsasən son 3 mövsümdə Premyer Liqada çıxış etməmiş və son mövsümün nəticələrinə əsasən I Liqadan Premyer Liqaya yüksəlmiş "Karvan-Yevlax" və "İmişli" klublarına bir mövsümlük möhlətlər tətbiq ediliir:

1. Klubların nəzdində çalışan məşqçilər üçün Lisenziyalaşdırma qaydalarında nəzərdə tutulmuş Məşqçilik ixtisası dərəcələri bir kateqoriya aşağı məqbul hesab edilir (UEFA C kateqoriyadan aşağı olmamaq şərti ilə)

2. U-16, U-17, U-19 və əvəzedici komandaları liqalarda iştirak etməyə bilər.

