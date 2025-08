Abşeronda 48 yaşlı fəhlə hündürlükdən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində yerləşən inşası davam edən çoxmərtəbəli binalardan birində qeydə alınıb. Tikinti sahəsində çalışan fəhlə hündür mərtəbədən yıxılaraq həyatını itirib. Meyit müvafiq ekspertiza təyin olunmaqla aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.