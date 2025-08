Klublarımızın Konfrans Liqasındakı oyunlarının vaxtı məlum oldu

Azərbaycan klublarının UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçirəcəyi oyunların başlama saatı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb."Araz-Naxçıvan"ın avqustun 7-də Bakıda "Omoniya" (Kipr) ilə oyunu saat 20:00-da başlayacaq. Avqustun 14-də keçiriləcək səfər matçı isə Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

"Sabah"ın Bolqarıstanda "Levski" (Sofiya) ilə avqustun 7-də keçirəcəyi görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da, avqustun 14-də Bakıdakı cavab görüşü isə saat 20:00-da başlayacaq.

