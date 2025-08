Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu gün İstanbulda İtaliya Baş naziri Corciya Meloni və Liviya Milli Birlik Hökumətinin Baş naziri Əbdülhəmid Dibeybe ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş İstanbulda Dolmabahçe sarayında baş tutub.

Qeyd edək ki, İtaliya və Liviya baş nazirləri avqustun 1-də İstanbulda keçirilən Türkiyə, İtaliya və Liviya Əməkdaşlıq Zirvəsi çərçivəsində bu ölkəyə səfər ediblər.

