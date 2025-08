Uğur qazanacaq 4 bürc - Yüksək vəzifə alacaqlar

Merkuri retrogradı tez-tez xaos, gecikmələr və anlaşılmazlıqlarla əlaqələndirilir, lakin bəzi bürclərə yeni imkanlar açır.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu dörd əlamət yaxın həftələrdə yeni səviyyəyə - işdə, maliyyə və ya şəxsi həyatda yüksələ biləcək.

Şanslılar siyahısına kim daxil olub?

Qeyd edək ki, Merkuri retrograd iyulun 18-dən avqustun 11-dək davam edəcək.

Əkizlər

Merkuri sizin hökmdarınız olsa da, onun geriyə düşməsi sizi yoldan çıxarmaz. Əksinə, çoxdankı işləri bitirmək, sərfəli əlaqələri yeniləmək və ya strategiyanızı nəzərdən keçirmək üçün əla vaxtdır.

Çoxdan çıxış yolu görmədiyiniz yerdə gözlənilmədən bir həll tapa bilərsiniz. Uğur çevikliklə əl-ələ verir - ondan istifadə edin.

Şir

Bu dövrdə Şirlər başqaları yaxınlaşdıqda tam olaraq parlamağı bacarırlar. Xarizmanız, qətiyyətiniz və daxili alovunuz xüsusilə karyeranızda və ya yaradıcılığınızda yeni imkanlar cəlb edir.

Gözlənilməz dəstək və ya hadisələrin gedişatını dəyişəcək mühüm söhbət mümkündür. Əsas odur ki, özünüzə inamlı qalın.

Qız bürcü

Retrograd olmasına baxmayaraq, təfərrüatlara mütləq diqqət yetirirsiniz. Bu, başqalarının çaşqın olduğu vəziyyətlərdə sizə üstünlük verir.

İş, sənədləşmə və ya maliyyə ilə bağlı işlər xüsusilə uğurlu olacaq. Sabit artım üçün yeni imkanlar da mümkündür - onları əldən verməyin.

Dolça

Dolçalar üçün bu dövr yeni ideyalar və ya qədim xəyallara qayıdış üçün təkan ola bilər. Siz real fayda gətirə biləcək fikirlər, ilham və gözlənilməz tanışlıqlar gözləyə bilərsiniz.

Dəyişikliklərə asanlıqla uyğunlaşırsınız və bu, uğurunuzun açarıdır. İndi intuisiyanıza etibar etməli və təcrübələrdən qorxmamalısınız.

