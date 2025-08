Bəxtəvər olacaq bürclər - Qızıl dövr başladı

Bürcün üç əlaməti üçün bu ay xüsusilə əlamətdar olacaq - onlar gözəl bir filmdən süjetə bənzəyən əlaqələrə başlamaq və ya gücləndirmək şansı əldə edəcəklər. Həm də sadəcə romantik deyil, hər şeyin sanki sehrlə işlədiyi bir şey.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər ki, avqustun həmişə xüsusi bir ab-havası var - sanki yay özü də ifa edir. Hislərin dərinləşdiyi, istəklərin parlaqlaşdığı, romantikanın isti axşam mehi kimi havada asıldığı aydır.

Planet keçidləri bu kokteylə bir çimdik tale qatır: Venera, Ay və Günəş əsl sevgi hekayələri üçün ideal şərait yaradır. Niyə avqust? Çünki bu, hisslərin yetkinləşdiyi və ulduzların ən yaxşı kartlarını ortaya qoymağa hazır olduğu vaxtdır.

2025-ci ilin avqustunda planetlər: sevgi sahəsinə təsir

Planetlər, görünür, sevgiyə kömək etmək üçün gizli sövdələşiblər: Venera maqnetizmi və qarşılıqlı cazibəni gücləndirərək ahəngdar aspektlər meydana gətirir. Şir bürcündən keçən Günəş - ehtiras, inam və xarizma əlaməti - atəşə yanacaq qatır. Bu zaman diqqət çəkmək və sevilmək susuzluğu özünü büruzə verir və Şir bürcündə yeni ay təzə hisslər və parlaq tanışlıqlar üçün portal açır. Dolça bürcündə tam ay öz növbəsində münasibətlərə daha geniş baxmağa, adi haldan kənara çıxmağa kömək edir.

Yayın son ayının enerjisi sizi emosional yetkinliyə doğru sövq edir - sadəcə flört etmək deyil, daha şüurlu bir şey qurmaq üçün. Avqust sizi mövsümü gözəl başa vurmağa ruhlandırır: etiraflar, gözlənilməz tarixlər, ulduzlar altında etiraflar – bütün bunlar təkcə gözəl deyil, həm də mənalıdır.

Hətta retrograd planetlər də müdaxilə etmir, əksinə, həqiqətən dəyərli olanı qaytarmaq şansı verir: yeni rənglərlə parıldaya bilən köhnə hisslər və ya gələcəkdə nə istədiyinizə dair aydınlıq.

Şir – öz elementində ürəklərin kralı

Şir üçün qızıl saat başlayır - sözün əsl mənasında. Günəş onun bürcündən keçir, onun təbii cazibəsini, xarizmasını və özünə inamını artırır. Doğum gününün enerjisi onun daxili gücünü ruhlandırır və oyadır: Şir özünü formasının zirvəsində hiss edir və yeni qələbələrə, o cümlədən sevgi cəbhəsində də hazırdır. Bu dövrdə heç bir əlavə səy göstərmədən özünə diqqəti cəlb edərək, içəridən parıldadığı görünür.

Astroloji dəstək faktorları

Veneranın Günəşə olan əlverişli tərəfləri cəlbediciliyi artırır və Yupiter yeni tanışlıqlar üçün yaxşı imkanlar verir - istər kafedə təsadüfi görüş, istərsə də dostlar vasitəsilə tanışlıq. Romantik sektorda Mars qətiyyət verir: Şir təşəbbüsü ələ almaqdan qorxmur. Və öz bürcündəki yeni ay yeni münasibətlərə başlanğıc verir - parlaq, ruhlandırıcı, gələcək perspektivləri ilə.

Sevgi necə təzahür edəcək

Avqust ayında Şir üçün sevgi yaddaqalan bir şeydir. Hər şey gözəl olur: romantik jestlər, dostlar qarşısında etiraflar, vay effekti ilə görüşlər. Bu zaman peyda olan tərəfdaş yalnız Şir bürcünə qiymət verməyəcək - ona heyran olacaq. Romantika yaradıcılıq, bayramlar, mədəni tədbirlərlə əlaqələndirilə bilər. Şir əlaqələri idarə edəcək, bunun üçün parlaq, inamlı bir ritm təyin edəcək. Həm də - onlarla fəxr edin və onlar haqqında dünyaya məmnuniyyətlə danışın.

Şir bürcü üçün praktiki məsləhət

Avqust ayında Şirlərin edə biləcəyi ən yaxşı şey çölə çıxmaqdır. Tədbirlər, şənliklər, festivallar, hətta şəhərdə səs-küylü axşam gəzintiləri taleyüklü görüş üçün əla səbəblərdir. İstedadlarınızı gizlətməyin: yaradıcılıq, yumor hissi, üslub - bütün bunlar indi düzgün insanı cəlb etmək üçün işləyir. Etibarlılıq və flört üçün açıqlıq əsas kozır olacaq.

Tərəzi - cazibə harmoniyası

Tərəzi üçün avqust ayı öz topundan əvvəlki səhər kimidir: dəyişiklik enerjisi artıq hiss olunur, lakin indilik onlar rahatlıq və sakitlikdən həzz ala bilirlər. Onların mövsümünə çox az vaxt qalıb və Kainat onlara avqust ayını gözəl və şüurlu keçirmək imkanı verir. Tərəzi bürcünün hökmdarı Venera xüsusilə aktivdir, yəni sevgi yaxındır. Balans arzusu artır, təkcə qəlbi deyil, gözü də sevindirən ortaqlıq arzusu. Hər şey gözəl, həssas və zövqlü olmalıdır — bu, yayın son ayında Tərəzi bürcünün daxili əhval-ruhiyyəsidir.

Planet təsirləri

Avqust bütün cəbhələrdə Tərəzi bürcünün əlinə keçir. Venera yüngüllük, oynaq flört və intellektual cazibə mühiti yaradaraq, mehriban hava işarələrindən keçir. Merkuri incə ünsiyyət tellərini qurmağa kömək edir - sözlər işarəni vurur. Ay emosional həssaslığı artırır, tərəfdaşınızı daha dərindən hiss etməyə imkan verir. Və tərəfdaşlıq sektorundan keçən tranzitlər sizi sevgidə şüurlu hərəkətlərə sövq edir - istər görüş, istər yaxınlaşma, istərsə də balanslaşdırılmış münasibətlərə doğru addım.

Qarşıdan gələn sevginin təbiəti

Tərəzi üçün avqustda sevgi estetika və zəkadır. Yalnız xarici məlumatlar deyil, həm də zəngin daxili dünya, incə yumor, oxşar zövqlər cəlb edəcəkdir. Münasibətlər hər ikisinin ehtiyaclarını nəzərə alaraq yumşaq şəkildə qurulacaq - dram və hədsiz. Cəmiyyətdə görünməsi asan olan bir insanla görüş ehtimalı var - cütlük yalnız daxili deyil, həm də xarici ahəngdar olacaq. Əsas odur ki, qarşılıqlı dəstək və birlikdə rahatlıq arzusu.

Sevgini harada axtarmaq lazımdır

Avqust Tərəzi bürcünün gözəl və ağıllı olduğu yerdə hissləri axtarmağı tapşırır. Qalereyalar, sərgilər, mühazirələr, konsertlər, teatrlar ideal yerlərdir. Ulduzlar həmçinin ictimai toplantılardan, şənliklərdən və təqdimatlardan qaçmamağı məsləhət görürlər - xüsusən də zərif yerlərdə. Təhsil kurslarını, ustad dərslərini və digər intellektual tədbirləri unutmamaq vacibdir: romantika rəsm və ya fəlsəfənin müzakirəsi ilə başlaya bilər.

Tərəzi üçün tövsiyələr

Avqust ayında üslub, baxım və cazibədarlıq xüsusilə vacibdir. Görünüş və dad cazibə üzərində işləyəcək ilk siqnallardır. Qruplarda, tədbirlərdə özünü göstərmək, görünmək yaxşıdır. Həm də - danışmaqdan, soruşmaqdan, müzakirə etməkdən qorxma: intellektual mübadilə yolu ilə daha çox şey başlayacaq.

Balıqlar - İntuitiv cazibə

Avqust ayı Balıqlara qeyri-adi həssaslıq bəxş edir: Qız bürcünün torpaq enerjisi onların daxili aləmini artırır, onları əsl sevgi xəyalına çevirir. Su və torpaq arzuların gerçəkləşməsi üçün münbit zəmin yaradır. Romantik fantaziyalar formalaşır və Balıqların xəyalpərəstliyi bu məntiqli və aydın ayda cəlbedici olur. Neptun - onların himayədarı - aktivdir və avqustu sehrlə ittiham edir, bunun sayəsində sevgi sanki heç bir yerdən görünə bilər.

Astroloji amillər

Neptunun güclü mövqeyi Balıqların intuisiyasını və başqalarını incə hiss etmək qabiliyyətini artırır. Su işarələrindəki Ay emosional dərinlik verir və romantika əhval-ruhiyyəsini yaradır. Veneranın Neptuna ahəngdar aspektləri "ideal tərəfdaş" effektini yaradır və Yupiter mənəvi səxavət və dərin hisslərə hazır olduğunu ortaya qoyur. Bütün bunlar sehrli, həqiqətən vacib görüşlər üçün zəmin yaradır.

Balıqlar üçün avqust sevgisinin xüsusiyyətləri

Balıqlara avqust sevgisi dejavu kimidir: sanki bu insanı artıq tanıyırsınız, sanki bu əlaqə əvvəlcədən müəyyən edilib. Münasibət emosiyalar, mənəvi yaxınlıq və yaradıcı ilhamla dolu olmağı vəd edir. Tərəfdaş sadəcə bir sevgili deyil, ilham, anlayış və dəstək mənbəyinə çevriləcəkdir. Çox şey sözsüz baş verəcək - intuitiv, incə, dərindən. Bu keçici bir romantika deyil, əhəmiyyətli bir şeydir.

Görüş mexanizmi

Standart bir nümunə gözləməməlisiniz. Balıqlar sevgi ilə ən gözlənilməz şəraitdə - yağış zamanı, növbədə, yaradıcılıq axşamında və ya su kənarında gəzintidə qarşılaşa bilərlər. Tez-tez üçüncü tərəf kömək edir - təsadüfi bir tanış, dost, hətta Cupid rolunu oynayan bir qərib. Romantika şansları incəsənətin hökm sürdüyü yerlərdə xüsusilə güclüdür: qalereyalar, şeir axşamları, musiqi dəstləri, tamaşalar.

Sevgi enerjisini aktivləşdirmək üçün Balıqlar üçün məsləhətlər

Balıqlar üçün xəyal qurmağa imkan vermək, həm də sevgi üçün yer yaratmaq vacibdir. Meditasiya, sakit gəzintilər, mənəvi təcrübələr - bütün bunlar düzgün dalğaya köklənməyə kömək edir. Yaradıcı özünü ifadə etmək, istər musiqi, istər şeir, istərsə də vizual sənət, doğru insanı cəlb edir. Əsas odur ki, hissləri gizlətmək yox, diqqətlə də olsa, bölüşməkdir. Atmosfer əsas rol oynayır: şamlar, su, musiqi - anı xüsusi edən hər şey.

Bütün bürclər üçün məsləhətlər

Avqust sevgi üçün yaradılıb - və bütün əlamətlər üçün real bir şeyin həyata keçməsinə imkan vermək şansı var. Arzu etmək üçün yeni aydan və keçmişi buraxmaq üçün tam aydan istifadə edin.

Tanışlıq üçün əlverişli günlər: 4, 8, 15, 23 və 29 avqust. Romantika atmosferi yaradın - istər ətir, istər musiqi, istərsə də dekorasiya. Təşəbbüs göstərməkdən və özünüz olmaqdan qorxmayın: bu, yay cazibəsi üçün əsas düsturdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.