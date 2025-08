Portuqaliyada son bir həftədə ölkədə həddindən artıq istilər səbəbindən 264 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliyanın Səhiyyə Baş İdarəsi məlumat yayıb.

Həddindən artıq istilərin bu dövr ərzində normal olaraq təxmin edilən ölüm sayının 21,2 faiz artmasına səbəb olduğunu bildirilib.

