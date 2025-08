Çinin yeni ixtirası: “Darvin meymunu” adlı kompüter hazırladılar

Çinin qabaqcıl təhsil müəssisələrindən biri olan Zhejiang Universiteti süni intellekt və beyin tədqiqatlarında yeni texnologiya hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, universitetin Beyin Kəşfiyyatı Laboratoriyasının alimləri “Darvin meymunu” adlı üçüncü nəsil beyinə bənzər kompüter hazırlayıblar.

Bu innovativ sistemlə məntiqi nəticə çıxarmaq, məzmun yaratmaq, mürəkkəb riyazi məsələləri həll etmək mümkündür.

Tədqiqatçılar kompüterin makaka meymununun beyin funksiyalarını uğurla təqlid etdiyini bildirirlər.

