Avqust 4 bürc üçün uğurlu olacaq

Avqust bürcün dörd əlamətinin nümayəndələri üçün xüsusilə əlverişli olacağını vəd edir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar onlar üçün maliyyə artımı, yaxşı fürsətlər və nəzərəçarpacaq karyera yüksəlişi dövrünü proqnozlaşdırırlar.

Əkizlər

2025-ci ilin avqustu Əkizlər üçün kommunikasiya və əməkdaşlıq sahəsində yeni üfüqlər açacaq. Xüsusilə media, satış və ya təhsil sahəsində sərfəli biznes təklifləri mümkündür.

Həmçinin, yeni işə keçid və ya öz layihənizi işə salmaq uğurlu ola bilər. Ayın sonuna doğru maliyyə vəziyyəti xeyli yaxşılaşacaq.

Xərçəng

2025-ci ilin avqust ayı Xərçənglər üçün gözlənilməz gəlir mənbələri gətirəcək - mümkün hədiyyə, bonus və ya promosyon. Səbriniz və çalışqanlığınız xüsusilə ayın ikinci yarısında öz bəhrəsini verməyə başlayacaq.

Ailə biznesinə və ya daşınmaz əmlakla bağlı maliyyə investisiyalarına diqqət yetirməlisiniz. Uğur sizi çoxdan özünü reallaşdırmaq arzusunda olduğunuz yerdə müşayiət edəcək.

Tərəzi

Tərəzi yeni tanışlıqlar və ya işgüzar əlaqələr sayəsində maliyyə sabitliyini gücləndirmək şansı qazanacaq. Ayın ortalarında karyera yüksəlişinə və ya gəlir artımına yol açacaq təkliflər mümkündür.

İnandırmaq bacarığınız və kompromis tapmaq bacarığınız sizə daha çox nail olmaqda kömək edəcək. Risk etməkdən qorxmayın - ulduzlar sizin tərəfinizdədir.

Oxatan

Oxatan bürcü üçün 2025-ci ilin avqustu irəliləyiş üçün ideal aydır. Güclü enerji axını hiss edəcəksiniz və bu, yeni nailiyyətlər üçün təkan olacaq.

Eyni zamanda bir neçə mənbədən maliyyə daxilolmaları mümkündür. Optimistliyiniz və qətiyyətiniz əvvəllər qeyri-real görünənləri dərk etməyə kömək edəcək.

