Kamçatkada Kraşeninnikov vulkanı püskürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Vulkan Püskürmələrinə Reaksiya üzrə Kamçatka Qrupu məlumat yayıb.

Vulkanın püskürməsi nəticəsində 6 km-ə qədər hündürlüyə kül buludu yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.