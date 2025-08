Sakit okeanda baş verən zəlzələdən sonra hündürlüyü 19 sm-ə çatan sunami dalğasının yaxınlaşması ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional idarəsi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, avqustun 3-də Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi regionda 6,8 bal gücündə zəlzələnin qeydə alındığını bildirib.

