Pakistanda iyun ayından bəri ölkəni təsir altına alan güclü musson yağışları nəticəsində ölənlərin sayı 299-a çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin rəsmi televiziyası məlumat yayıb.

Həlak olanların 149-u uşaqdır.

Daha 715 nəfər isə yaralanıb.

