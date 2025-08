Oturduğu yerdə əlinə pul düşəcək bürclər - Avqust sərvət gətirə bilər

Bəzən uğur insanın ayağına özü gəlir. Avqust ayında bəzi bürclər məhz bu xoş təsadüflərlə qarşılaşacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar heç bir ciddi zəhmət çəkmədən, gözləmədikləri anda maddi qazanc əldə edə bilərlər. Gəlin, həmin şanslı bürclərlə tanış olaq:

1. Şir

Bu ay Şir bürcü üçün möcüzələrlə dolu olacaq. Gözləmədiyi bir borcun qaytarılması, təsadüfi lotereya qazancları və ya keçmişdə etdiyi bir yaxşılığın qarşılığını maliyyə olaraq alması mümkündür.

2. Oxatan

Oxatanlar üçün avqust həm ruhən, həm də maddi baxımdan yüksəliş ayıdır. Oturduğu yerdə bir xəbər, bir zəng və ya bir məktub onlara pul gətirə bilər. Bəzi Oxatanlar isə internet üzərindən ani qazanc əldə edə bilər.

3. Tərəzi

Tərəzi bürcü bu dövrdə təsadüfi gəlirlər yaşayacaq. Uzaqdan gələn bir varidat, gözlənilməz bir mükafat və ya keçmişdəki yatırımlarının qəfil dəyər qazanması gündəmə gələ bilər.

4. Əkizlər

Əkizlər üçün sürprizlər ayıdır. Bəzi Əkizlər heç gözləmədiyi anda bir iş təklifi və ya bonusla qarşılaşacaq. Bank hesabında unutduğu bir məbləğ belə onlara sürpriz edə bilər.

