"Telegram" sosial şəbəkə platformasında problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadəçilər platformaya daxil olmaq istəsələr də, "Telegram" tərəfindən kod əldə edə bilmirlər.

Problem bütün dünyada istifadəçilər arasında yaşanır.

"Telegram" bununla bağlı heç bir açıqlama verməyib.

