Yəmən Əhvar sahillərində qeyri-qanuni miqrantları daşıyan qayığın çevrilməsi nəticəsində faciə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı ən azı 54 nəfər həyatını itirib, onlarla insan itkin düşüb.

İtkin düşən miqrantların tapılması üçün axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

