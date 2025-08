Belçika Qəzza zolağında ilk havadan yardım əməliyyatını həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belçika Müdafiə Nazirliyindən verilən açıqlamada Qəzza zolağına havadan yardım əməliyyatı çərçivəsində A400M hərbi-nəqliyyat təyyarəsindən təxminən 15 ton yardımın paraşütlə atıldığı bildirilib.

Yardımın İordaniya ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirildiyi qeyd edilib.



