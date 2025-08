Bəxti gətirəcək 4 bürc - Pulu özlərinə çəkəcəklər

Ulduzlar 2025-ci ilin avqust ayında 4 bürc üçün xoş sürprizlər hazırlayıblar.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, kimsə sürətli karyera yüksəlişi yaşayacaq, digərləri isə ehtiraslı sevgi və ya gözlənilməz maddi qazanc əldə edəcək.

Qoç

Avqust Qoç bürcünə açıqlama vermək şansı verəcək. İşdəki səyləriniz nəhayət nəzərə çarpacaq və bu, yüksəliş və ya tanınma gətirə bilər.

Maliyyədə gözlənilməz bir doldurma mümkündür - bonus, hədiyyə və ya uğurlu investisiya. Şəxsi həyatınızda ehtiras hökm sürəcək - yeni tanışlıq və ya cütlükdə hisslərin canlanması.

Tərəzi

Tərəzi üçün bu ay harmoniya və daxili tarazlıq dövrü olacaq ki, bu da yeni imkanları cəlb edəcək. Sevgi sferasında xoş sürprizlər mümkündür - toxunan etiraflardan tutmuş romantik səfərlərə qədər.

Pul davamlı olaraq daxil olacaq və perspektivli bir şeyə investisiya etmək şansı da olacaq. Uğur yaradıcılığı, danışıqları və ictimai fəallığı müşayiət edəcək.

Əqrəb

Əqrəblər uçuşa hazırlaşmalıdırlar - karyeralarında yeni üfüqlər açılacaq və rəqiblər geridə qalacaq. Maliyyə sferasında gəlir artımı, bəlkə də yeni bir layihə və ya irəliləyiş hesabına.

Sevgidə - maqnetizm və güclü cazibə, ciddi bir əlaqənin başlanğıcına səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, bu ay özünüzü zirvədə hiss edəcəyiniz aydır.

Dolça

Avqust Dolça üçün tanınma qapılarını açacaq - əvvəllər diqqətdən kənarda qalan fikirlər nəhayət ki, qiymətləndiriləcək. Maliyyədə gözlənilməz daxilolmalar mümkündür, məsələn, köhnə borcun qaytarılması və ya sərfəli təklif.

Sevgi də kənarda qalmayacaq: romantizm haqqında təsəvvürünüzü dəyişdirəcək bir insan peyda olacaq. İlhamınız və ünsiyyət asanlığınız uğur üçün əsl maqnit olacaq.

