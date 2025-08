Rusiyanın şərq bölgəsindəki Kamçatkada yerləşən Kraşeninnikov vulkanı püskürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kraşeninnikov vulkanı 1550-ci ildən bəri ilk dəfə püskürüb.Vulkanın yenidən püksürməsi regionda indiyə qədər qeydə alınan ən güclü zəlzələlərdən sonra baş verməsi diqqət çəkib.

Vulkandan yüksələn kül buludu bir neçə yüz metr məsafəyə qədər ucalıb.



