"Qarabağ" - "Şkendiya" oyunu necə gözlənilir? - ŞƏRH

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında mübarizə aparan "Qarabağ" Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" klubu ilə oynayacaq. Maraqlıdır, Azərbaycan təmsilçisi necə bir rəqiblə qarşılaşacaq və mübarizədən hansı hesabla çıxması böyük ehtimaldır?

Futbol eksperti Elçin Cəfərov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, UEFA Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsi çərçivəsində tərəfləri müqayisə etdikdə avrokubok təcrübəsinə əsasən "Qarabağ" bir addım irəlidədir.

Heç bir komandanın əvvəlki olmadığını vurğulayan ekspertin sözlərinə görə, "Qarabağ"da bu mövsüm hücum fazasında müəyyən problemlər var:

“Daha doğrusu, o mövqeyə edilməyən transferlər mərhələlər irəlilədikcə, daha güclü rəqiblərlə üz-üzə gələndə boşluq olaraq ortaya çıxır. "Şkendiya"nın baş məşqçi Yeton Bekiri təyin edildikdən sonra oyun planında dəyişikliyə gedilib. Xüsusilə 4-2-3-1 taktiki sxeminə üstünlük verən bir kollektivlə üz-üzə gələcəyik. Oyunu idarə etməyə, hökm etməyə çalışan bir mütəxəssisdir Bekiri. "Şkendiya" meydançanın birinci və ikinci fazasında oyunu qurmağa üstünlük verən, topa sahib olmaqla rəqibi öz üzərinə çəkərək müdafiə arxasına atılan uzun ötürmələrlə rəqib qapısı qarşısında təhlükəli epizodlar yaradan bir komandadır. Bundan əvvəlki matçlarına da nəzər salsaq, oyun planı məhz bu şəkildə qurulub”.

E.Cəfərov dayaq yarımmüdafiəsində yer alan futbolçuların Bekirinin oyun planında çox önəmli yer tutduğunu deyib:

“Xüsusilə Ramadani və Çaka diqqət çəkirlər. Ramadani top rəqibdə olarkən üçüncü stoper funksiyasını yerinə yetirir. Bəzi məqamlarda mövqe sığortalarında çox önəmli rol oynayır və presinqi zamanında etmək baxımından vacib profildir. Çaka isə daha çox birinci və ikinci fazanı bir-birinə bağlayan rola sahibdir. Hücum fazasında isə təcrübəli futbolçu İbraimi önə çıxır. O, əsasən cinahlarda mövqe seçimi edərək həm komanda yoldaşları üçün boş zonalar və koridorlar yaradır, həm də cinahdan mərkəzə doğru yönələrək təhlükəli zərbələrlə yadda qalır”.

Ekspert qeyd edib ki, oyunçu keyfiyyəti baxımından "Qarabağ" "Şkendiya"dan üstündür, amma diqqət edilməli bəzi məqamlar var:

“Bundan əvvəlki oyunlarda Bikalyo və Kadi Borges tandemini dayaq yarımmüdafiədə izlədik. Əgər bu matçda da həmin tandemlə meydana çıxılarsa, istər-istəməz rəqibə fürsət vermiş olarıq. Çünki əvvəlki oyunlarda da yarımmüdafiənin mərkəzində boşluqlar, topu sürətli dövr etdirmə və hücuma çevirmədə problemlər müşahidə olunmuşdu. Ümid edirəm ki, əgər Yankoviç hazırdırsa, bugünkü matçda onun meydana çıxması vacibdir. Yankoviçsiz bir "Qarabağ" yarımmüdafiəsini təsəvvür belə etmək çətindir. Kadi Borgesin davamlı hücumda yer alması vacibdir. Kompakt müdafiə olunan komandalar qarşısında bəzən uzaqdan endirilən zərbələr mühüm rol oynayır. Hücumda keyfiyyətli futbolçunun yoxluğunu da nəzərə alsaq, Kadi daha çox hücuma yaxın oynadılmalıdır”.

"Qarabağ"ın yenə də ənənəvi oyun planına sadiq qalacağını düşünən E.Cəfərovun fikrincə, topa daha çox sahib olmağa çalışan yarımmüdafiənin mərkəzində Bikalyo–Kadi tandemi olarsa, bu, komanda üçün riskli ola bilər:

“Səfərdən ən azı sərfəli nəticə ilə qayıtmaq ehtimalı yüksəkdir, amma qeyd etdiyim incə detallara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Fikrimcə, Qurban Qurbanov və texniki heyət də bu analizləri aparıb və rəqibin oyun planını nəzərə alaraq, start heyətində müəyyən dəyişikliklərə gedə bilərlər. Məsələn, nəyə görə Bikalyo–Borges tandemi uğursuz olur? Çünki rəqibin oyununa istər-istəməz uyğunlaşırıq və mərkəzdə top rəqibdə olarkən Bikalyo və Kadi mövqe sığortalarında, müdafiə yönümlü oyunda sərtliyə üstünlük vermədikləri üçün stoper Medinanın mərkəzə yaxınlaşmasına səbəb olur. Bu da müdafiə xəttində boşluqlar yaradır və uzun ötürmələrlə rəqib həmin boşluqlardan istifadə edə bilər”.



Qeyd edək ki, oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.





Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

