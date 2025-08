Qəzzanın blokadası belə yarılacaq - 6000 nəfər hərəkətə keçdi

"Qlobal Qətiyyətli Donanma"nın tərkibində yaradılan dünyanın müxtəlif yerlərindən humanitar yardım daşıyan onlarla qayıq donanması Qəzzaya üzəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tunisdə Fələstin Birgə Fəaliyyət Koordinasiyasının nümayəndələri "Qlobal Qətiyyətli Donanma" nümayəndələri ilə mətbuat konfransı keçirib. Bildirilib ki, 44 ölkədən nümayəndələr donanmada iştiraka hazırlaşmaq üçün Tunisdə toplaşıb.

Məlumata görə, aksiyanın məqsədi Qəzzaya tətbiq edilən qeyri-qanuni blokadanı yarmaq, dəniz yolu ilə humanitar yardım dəhlizinin açılmasına çalışmaq və Fələstin xalqına qarşı davam edən soyqırıma son qoymaqdır. Bildirilib ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 6000-dən çox fəal donanmaya qoşulmaq üçün müraciət edib.

