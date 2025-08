Avqustda iş həyatı uğurlu olacaq 4 BÜRC

Bu yayın sonuna qədər dörd bürcün nümayəndələri karyera nərdivanına qalxmaq şansı əldə edəcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ya yeni bir vəzifə, ya da səxavətli bir mükafat alacaqlar.

Avqust üçün kimin uğur ulduz falı bonus və ya yüksəliş vəd edir?

Oğlaq

Bu yayın sonuna qədər işinizi dəyişə bilərsiniz. Əgər kimsə sizə yeni bir şey sınamağı təklif edərsə, imtina etməyə tələsməyin. Bəlkə də bu, illərdir gözlədiyiniz fürsətdir.

Risk edin və qorxuların sizi xoşbəxtlik şansından məhrum etməsinə imkan verməyin.

Buğa

Avqust ayı üçün maliyyə ulduz falı sizə səxavətli sürprizlər vəd edir. İş yerində diqqət çəkəcəksiniz, bonus və ya hətta yüksəliş mümkündür.

Fikirlərinizi səsləndirə biləcəksiniz və onların eşidilməyəcəyindən narahat olmayacaqsınız. Özünüzə diqqət çəkməkdən və qarşınıza iddialı məqsədlər qoymaqdan qorxmayın.

Balıqlar

Uzun müddətdir ki, yayındığınız qəti addımlar barədə qərar verməlisiniz. Daha əvvəl xəyal etdiyinizi xatırlayın və istəklərinizdən niyə imtina etdiyinizin səbəbini tapdığınızdan əmin olun.

Tale sizə işdə uğur qazanmağa kömək edəcək və sadəcə bu şansı əldən verməmək lazımdır.

Əqrəb

Pul ulduz falı sizə imtina etmək çətin olacaq xüsusi təklif vəd edir. Ancaq əvvəlcə müsbət və mənfi cəhətləri çəkin.

Dərhal naməlumluğa atlanmaq istəsəniz belə, sevdiklərinizlə və bütün riskləri anlayanlarla məsləhətləşin. Mükafat həqiqətən səxavətli olacaq, amma hər şeyin öhdəsindən gələ biləcəyinizə əmin olmalısınız.

