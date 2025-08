Azərbaycanın UEFA reytinqində xal ehtiyatı artdı

Azərbaycanın UEFA reytinqində xal ehtiyatı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində “Şkendiya” (Şimali Makedoniya) üzərindəki səfər qələbəsi (1:0) sayəsində mümkün olub.

Ölkəmizin reytinqinə daha 0,250 xal yazılıb. Bununla da Azərbaycanın sön 5 mövsümdəki xalı 19,000-ə çatıb. Azərbaycan hazırda 28-ci yerdədir. 27-ci pillədə olan Ukraynanın 19,225, ölkəmizdən geridə - 29-cu yerdə qərarlaşan Rusiyanın (yarışlardan xaric edilib) 18,299, 30-cu pilləni tutan Bolqarıstanın isə 17,250 xalı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.