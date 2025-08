“WhatsApp” bu hesabları sildi

“WhatsApp”ın dünya üzrə 6,8 milyon hesabı silməsinin səbəbi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hesablar fırıldaqçılıq üçün istifadə edildiyinə görə silinib. BBC-nin məlumatına görə, Meta təkcə bu il fırıldaqçılar tərəfindən istifadə edilmiş 6,8 milyon “WhatsApp” hesabını silib. Şirkətin məlumatına görə, silinən hesabların əksəriyyəti Cənub-Şərqi Asiyada mütəşəkkil cinayətkar dəstələr tərəfindən idarə olunub.

Bildirilir ki, fırıldaqçılar ChatGPT istifadə edərək təlimatlar yaradıb və onları istifadəçilərə göndəriblər. Onları bu yolla “WhatsApp” hesablarını ələ keçirərək investisiya vədi ilə insanları saxta qruplara cəlb ediblər.

