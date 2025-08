3 bürcün bəxti açıldı - Arzuları gerçəkləşəcək

Avqustun 5-dən etibarən üç bürc üçün müsbət dəyişikliklər dövrü başlayıb. Oğlaq bürcünə keçən Ay özü ilə sabitlik, inam və daxili dəstək hissi gətirir.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün dönüş nöqtəsi ola bilər - xüsusən də uzun müddət davamlı nəticələrə can atan və ən yaxşıya inamını itirməyənlər üçün.

Əkizlər

Ayın Oğlaq bürcündə mövqeyi sizə sabitləşdirici təsir göstərir. Əkizlər, bu gün dünyaya daha çox ümidlə baxdığınızı görəndə təəccüblənirsiniz. Adi şübhələr aradan qalxır və hadisələrin ən yaxşı inkişafına inanmağa başlayırsınız.

Uzun müddətdən sonra ilk dəfə hərəkətlərinizdə daxili dəstək və məna hiss edirsiniz. Bu, sizdə irəli getmək üçün güc oyadır - artıq qorxudan deyil, ilhamdan. Sizin gələcəyə doğru mühüm addımınız var və bu, öz bəhrəsini verəcək.

Tərəzi

Avqustun 5-də arzularınızın nəinki real, həm də kifayət qədər reallaşa biləcəyi təsdiqini alacaqsınız. Oğlaq bürcündə olan Ay illüziyaları məhv etməklə deyil, istəklərinizin aydın konturlarını verməklə sizi yer üzünə qaytarır.

Siz Kainatdan sakit, lakin əhəmiyyətli bir siqnal hiss edəcəksiniz - bəlkə də kiçik bir şey və ya qəfil həyata keçirmə yolu ilə. Əsas odur ki, düzgün istiqamətdə hərəkət etdiyinizi başa düşəcəksiniz. Təsdiq və ya ideal şərtlər axtarmaq lazım deyil. Ürəkdən gələni izləyin.

Oğlaq

Ayın bürcünüzə keçməsi ilə güclü bir şəxsi dövr başlayır. Uzun müddət gərginlik dövründən nəhayət çıxdığınızı hiss edəcəksiniz. Sizin əzmkarlığınız və səyləriniz əsl bəhrəsini verməyə başlayır.

Avqustun 5-dən rahatlıq hiss edəcəksiniz: əvvəllər dözülməz görünən hər şey indi bir araya gəlməyə başlayır. Daxili aydınlıq və anlayış gəlir ki, ehtiyacınız olan yerə hərəkət edirsiniz. Bu, nə üçün irəli getdiyinizi xatırladacaq və sizə yeni güc verəcək bir gündür.

