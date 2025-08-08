Hansı süni intellekt hansı sahədə daha faydalıdır?

Son illərdə süni intellekt texnologiyaları sürətlə inkişaf edərək təhsildən səhiyyəyə, mediadan biznesə qədər demək olar ki, bütün sahələrdə öz yerini tutub. Artıq bu texnologiyalar yalnız gələcəyin deyil, gündəlik həyatımızın da ayrılmaz hissəsinə çevrilib.
Bəs hansı süni intellekt proqramı hansı sahədə daha effektivdir və hansı üstünlüklərə malikdir?
Süni intellekt mütəxəssisi Ümid Salay Metbuat.az-a açıqlamasında qeyd edib ki, hazırda ən çox istifadə edilən süni intellekt proqramlarından biri "ChatGPT"dir:
"Bu platforma həm mətn, həm şəkil, həm də səs və video kontekstlərini eyni anda anlayıb emal edə bilən multimodal modeldir. "ChatGPT" əsasən mətn generasiyası, sual-cavab sistemləri, tərcümə, kodlaşdırma, sənəd analizi, şəkil və qrafika təhlili, prompt mühəndisliyi və digər interaktiv işlər üçün istifadə olunur".
Ekspertin sözlərinə görə, süni intellekt proqramları onun şəxsi işində də mərkəzi rol oynayır.
""Claude" adlı süni intellekt modeli etik yanaşma, təhlükəsizlik və sabit performans baxımından önə çıxır. Bu model əsasən uzun mətnlərin təhlili, yazı prosesində yardım və hüquqi sənədlərin işlənməsi üçün nəzərdə tutulub. Digər məşhur platformalardan biri isə "Google"un yaratdığı "Gemini" modelidir. Bu sistem daha çox "Google"un məhsullarına inteqrasiya üçün istifadə edilir. "Gemini", "Google Docs", "Gmail" və "Search" kimi xidmətlərdə süni intellekt dəstəyi göstərir. Həmçinin multimodal analiz, real zamanlı axtarış və video ilə mətnin sinxron şəkildə işlənməsi imkanlarını da təmin edir. "Grok" ilkin olaraq sosial media kontentlərinin təhlili və sürətli trend analizləri üçün hazırlanıb. "Grok" əsasən real vaxtda baş verənlərə əsaslanaraq istifadəçilərə cavab verir və “X” (əvvəlki Twitter) paylaşımları kontekstində istifadə olunur. "Imagen foto" realist səhnələrin yaradılması baxımından çox güclüdür. "Midjourney" daha çox incəsənət yönümlü vizual estetikaya fokuslanır. "Ideogram" və "Higgsfield" isə yazılı posterlər və moda obrazlarının yaradılması üçün geniş istifadə olunur. Video generasiyası sahəsində "Veo 3" modeli reklam və sənədli filmlər üçün əsas süni intellekt aləti hesab olunur. "Kling" modeli kino üslubunda montaj və səhnə quruluşunda istifadə edilir. Qısa video kontentlər üçün isə "Runway", "Pika" və "Minimax" kimi platformalardan geniş istifadə olunur".
Ümid Salay bildirib ki, bu texnologiyaların heç biri təkbaşına bütün ehtiyacları qarşılamır. Ən yaxşı nəticələr adətən bir neçə süni intellekt alətinin kombinasiyası ilə əldə edilir:
“Məsələn, mən çox zaman "ChatGPT" ilə ssenari yazıram, "Kling" və "Veo" ilə video hazırlayıram, vizual tərzi isə "Midjourney" və "Imagen" vasitəsilə tamamlayıram”, - deyə mütəxəssis əlavə edib.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az