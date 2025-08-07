​“WhatsApp”da "şəxsi" funksiya - Gizli bildiriş gedəcək

​“WhatsApp”da "şəxsi" funksiya -
21:19 7 Avqust 2025
120 Texnologiya
Anar Türkeş
A- A+

“WhatsApp” statuslarla bağlı yeni funksiya üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya istifadəçilərə statusları paylaşarkən digər istifadəçini etiketləməyə imkan verir. İstifadəçilər paylaşımında əlaqə siyahısındakı bir və ya bir neçə istifadəçini işarələyə biləcəklər. Bu funksiya ilə “WhatsApp” istifadəçilərə bildirişlər göndərəcək. Status yeniləməsində etiketlənən istifadəçi bildiriş alacaq. Etiketləmək üçün status ekranının aşağı sağ tərəfindəki "@" düyməsinə toxunaraq kontaktlardakı istifadəçini işarələmək lazımdır. Taq edilən şəxs statusa əlavə olunur.

Onlar həmçinin “Instagram”da olduğu kimi statusu yenidən paylaşa bilərlər. Məlumata görə, funksiya şəxsi olacaq və digər istifadəçilər etiketləməni və kimin etiketləndiyini müşahidə edə bilməyəcəklər.

