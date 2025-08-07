İstifadəçilərin harada olduğu görünəcək - ​“Instagram”da yenilik

“Instagram” istifadəçilər arasında ünsiyyəti intensivləşdirmək üçün yeni funksiyaları istifadəyə verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət yazı və çarx paylaşımını, məkan xəritəsini və qlobal miqyasda Reels üçün dost sekmesini istifadəyə verib. Yeniliyə əsasən istifadəçilər başqalarının ictimai yazılarını və çarxlarını öz profillərində yenidən paylaşa bilərlər. Orijinal yaradıcının adı paylaşılan məzmunda müşahidə ediləcək. Digər yeniliyə əsasən istifadəçilər aktiv olduqları son məkanlarını dostları ilə paylaşa bilərlər. Məkan paylaşımı istənilən vaxt deaktiv edilə bilər.
Həmçinin, “Instagram” “Reels”ə yeni "Dostlar" sekmesini əlavə edib. Bu tabda istifadəçilər dostlarının qarşılıqlı əlaqədə olduğu ictimai məzmunları müşahidə edə bilərlər.