Tarixi enerji əməkdaşlığı Azərbaycan üçün nə vəd edir? - TƏHLİL

Tarixi enerji əməkdaşlığı Azərbaycan üçün nə vəd edir? -
16:50 8 Avqust 2025
136 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

2025-ci ilin avqustunda Azərbaycanın təbii qazının Türkiyə üzərindən Suriyaya nəqlinə başlanması ölkəmizin enerji siyasətində yeni mərhələ kimi dəyərləndirilir.

Kilis–Hələb qaz kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan ilk dəfə Yaxın Şərq bazarına çıxış əldə edərək qaz ixrac coğrafiyasını genişləndirdi və regional təsir imkanlarını artırdı.

Millət vəkili Vüqar Bayramov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bərpa olunmuş infrastruktur vasitəsilə Azərbaycan qazının gələcəkdə İordaniya və Misirə qədər nəqli həm də ölkəmizin qaz ixracı üzrə destinasiyasının genişləndiyini göstərir:

“Azərbaycan mavi qazının Suriyaya nəqli, ölkəmizin qaz ixrac coğrafiyasının daha da genişləndirməsinə gətirib çıxara bilər. Yaxın Şərqdə postmüharibə dövründən sonra regionda qaz kəmərlərinin bərpası prosesi həyata keçirilir. Suriyaya çatdırılacaq Azərbaycan mavi qazı Suriyaya çatdırılması bu baxımdan strateji addımdır.

Azərbaycan artıq təkcə Avropanın deyil, Yaxın Şərqin də enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə vermək imkanına sahib olacaq. Bu proses ölkəmizin geosiyasi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə, eyni zamanda Azərbaycanın regional enerji təhlükəsizliyinin formalaşmasında mühüm aktora çevrilməsinə yol açır”.

Millət vəkili qeyd edib ki, tərəfllər arasında imzalanan sözügedən müqavilə, gələcək mərhələdə elektrik enerjisi ixrac etdiyimiz ölkələrin sayını artırmağa səbəb ola bilər:

“Azərbaycan yaşıl enerjini Avropa bazarına çıxarmağı planlaşdırır və bu məqsədlə 2027-ci ildən ixraca başlanacağı gözlənilir. Yaxın Şərq bazarı paralel olaraq yeni istiqamət kimi gündəmə gəlir. Nəticədə, elektrik enerjisi vasitəsilə ixracatın genişləndirilməsi, Azərbaycanın enerji məhsulları üzrə, ixrac diversifikasiyasının formalaşmasına səbəb olacaq. Bütün bunlarla yanaşı, SOCAR-ın investisiya portfelinin coğrafi baxımdan genişlənməsi də aktuallaşır. Son illərdə biz SOCAR-ın xarici investisiya fəaliyyətinin artmasını daha çox ölkəyə sərmayə yönəltdiyini müşahidə edirik. Bu baxımdan, Azərbaycanın Yaxın Şərqin enerji təhlükəsizliyində rolunun artması, dövlət şirkətlərimiz üçün də sərmayə qoyuluşu baxımından yeni imkanlar açacaq".

Azərbaycanın Suriyaya qaz ixracının təkcə iqtisadi deyil, siyasi, geosiyasi və qlobal nüfuz baxımından çox önəmli hadisə olduğunu vurğulayan iqtisadçı Eldəniz Əmirov qeyd edib ki, bu proses Azərbaycanın yeni maliyyə mənbəyi əldə etməsindən çox, beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına xidmət edən faktor kimi çıxış edəcəkdir:

“Bildiyiniz kimi, Türkiyənin Suriyada və ümumilikdə Yaxın Şərqdə güclü nüfuzu var. Bu ixrac Azərbaycanla Türkiyənin regional əməkdaşlığını və strateji ittifaqınıdaha da gücləndirir. Məlum olduğu kimi, Yaxın Şərqdəki bir çox strateji problemin həllində Türkiyənin rolu artmaqdadır. Bu kontekstdə qaz ixracı prosesində də onun rolu olduqca mühümdür. Hətta Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bir müddət əvvəl qeyd etmişdi ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Suriyaya qaz ixracı ilə bağlı müraciət etmiş və müsbət cavab almışdır. R. T. Ərdoğan bildirmişdi ki, ölkəsinə qayıdan kimi müvafiq qurumlara bu istiqamətdə tapşırıqlar verəcək – və belə də oldu”.

İqtisadçı əlavə edib ki, əsas məsələ yalnız gəlir deyil, ixrac coğrafiyasının diversifikasiyasıdır:

“Hazırda Azərbaycanın ildə təxminən 50 milyard kubmetr qaz hasilatı var və bunun təxminən yarısı ixrac olunur. Ən böyük ixrac bazarımız isə Türkiyədir. İndi isə həmin qazın bir hissəsi Türkiyə üzərindən Suriyaya ixrac edilir. Bu qazı başqa bir ölkəyə də satsaq, nəticədə ölkəmizə valyuta axını daxil olur. Avropa ölkələrinin qaz alış qiymətləri Suriyanın alış qiymətindən ucuz deyil. Azərbaycan qazının Suriyanın enerji təhlükəsizliyində rol alması, ölkəmizin beynəlxalq mövqeyini gücləndirəcək. Bu layihə Azərbaycanın Yaxın Şərqdə siyasi oyunçuya çevrilməsi baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir. Ümumiyyətlə, bu proseslər təkcə iqtisadi deyil, siyasi dividentləri də ön plandadır”.

Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AK Parti) Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki sabiq deputatı Yavuz Subaşı Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanın Yaxın Şərqdə özünü göstərməsi Türkiyə üçün də müsbət dəstək olacaq:


"Azərbaycanın bölgədə gücünün artması Türkiyənin də gücünü artıracaq. Türkiyə Suriyada və İraqda bu ölkələrin ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Azərbaycan təbii mavi qazının Türkiyə üzərindən Suriyaya çatdırılması iki ölkənin ortaq gücünün göstəricisidir. “Bir millət, iki dövlət” şüarı çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə daim birgə hərəkət edir. Can Azərbaycanımızın uğurları ilə fəxr edirik”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Məqalə Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) maliyyə dəstəyi ilə "İctimai və dövlət maraqlarının müdafiəsi" mövzusu üzrə hazırlanmışdır.


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Tarixi enerji əməkdaşlığı Azərbaycan təbii qazı Suriya Yaxın Şərq
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Zəngəzur dəhlizinə "Tramp körpüsü" adı verilib? -

Zəngəzur dəhlizinə "Tramp körpüsü" adı verilib? - AÇIQLAMA

08 Avqust 2025 17:36
907-ci düzəliş ləğv olunur? -

907-ci düzəliş ləğv olunur? - AÇIQLAMA

08 Avqust 2025 17:14
Rəsmi Bakı Gürcüstanın suverenliyinə dəstək ifadə edib

Rəsmi Bakı Gürcüstanın suverenliyinə dəstək ifadə edib

08 Avqust 2025 16:42
Bu gün Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı qərar veriləcək -

Bu gün Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı qərar veriləcək - Politoloq

08 Avqust 2025 16:25
Paşinyandan sülhlə bağlı maraqlı paylaşım -

Paşinyandan sülhlə bağlı maraqlı paylaşım -FOTO

08 Avqust 2025 12:19
Bu gün Vaşinqtonda mühüm görüş var

Bu gün Vaşinqtonda mühüm görüş var

08 Avqust 2025 09:18
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Banu obrazı bütün qadınların iç səsidir" -

08 Avqust 2025 17:48

Putin Hindistana səfər edəcək

08 Avqust 2025 17:42

Zəngəzur dəhlizinə "Tramp körpüsü" adı verilib? -

08 Avqust 2025 17:36

Taksi sürücülərinin imtahanında neçə nəfər uğur qazanıb?

08 Avqust 2025 17:26

Avqustun 12-dək havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 17:20

907-ci düzəliş ləğv olunur? -

08 Avqust 2025 17:14

Bərdə-Xankəndi istiqaməti üzrə reyslərin sayı artırılır

08 Avqust 2025 17:11

Zəngəzurla bağlı gözlənilməz qərar:

08 Avqust 2025 16:59

Tarixi enerji əməkdaşlığı Azərbaycan üçün nə vəd edir? -

08 Avqust 2025 16:50

Rəsmi Bakı Gürcüstanın suverenliyinə dəstək ifadə edib

08 Avqust 2025 16:42