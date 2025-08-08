Putin özbək həmkarı ilə telefon danışığı apardı

Putin özbək həmkarı ilə telefon danışığı apardı
13:36 8 Avqust 2025
155 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və özbək həmkarı Şavkat Mirziyoyev arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Telefon danışığı zamanı Prezident Vladimir Putin ABŞ lideri Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff ilə keçirilən görüşün nəticələrinə dair öz qiymətləndirmələrini bölüşüb.

Şavkat Mirziyoyev təqdim olunan məlumat üçün təşəkkürünü bildirib və Ukrayna ətrafında vəziyyətin siyasi-diplomatik yollarla tənzimlənməsi istiqamətində göstərilən səylərə dəstəyini ifadə edib.

Tərəflər, həmçinin Rusiya ilə Özbəkistan arasında əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə ediblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bitki yağının qiyməti ən yüksək həddə çatdı

Bitki yağının qiyməti ən yüksək həddə çatdı

08 Avqust 2025 15:10
Putin bu məsələləri müzakirə edir

Putin bu məsələləri müzakirə edir

08 Avqust 2025 14:34
Bu ölkədə təyyarə qəza enişi etdi

Bu ölkədə təyyarə qəza enişi etdi

08 Avqust 2025 09:20
Ev təmizliyi zamanı tarixi əsəri üzə çıxardı

Ev təmizliyi zamanı tarixi əsəri üzə çıxardı

07 Avqust 2025 23:49
​Kamboca Trampı Nobel Sülh Mükafatına namizəd göstərdi

​Kamboca Trampı Nobel Sülh Mükafatına namizəd göstərdi

07 Avqust 2025 22:43
Putin-Tramp görüşü razılaşdırılıb -

Putin-Tramp görüşü razılaşdırılıb - Rusiya

07 Avqust 2025 20:28
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tünd çayın bu zərərləri var imiş

08 Avqust 2025 15:15

Bitki yağının qiyməti ən yüksək həddə çatdı

08 Avqust 2025 15:10

AZAL rəhbərliyi Hökumə Əliyevanın məzarını ziyarət etdi

08 Avqust 2025 15:03

Allah izn versəydi, anamı cənnətdə qarşılayardım... -

08 Avqust 2025 14:48

Putin bu məsələləri müzakirə edir

08 Avqust 2025 14:34

Avqustun sonunda varlanacaq 4 bürc -

08 Avqust 2025 14:25

Metroda dünyaya gələn uşaq və ananın fotosu

08 Avqust 2025 14:20

Tanınmış klinika cərimələndi

08 Avqust 2025 13:55

Putin özbək həmkarı ilə telefon danışığı apardı

08 Avqust 2025 13:36

Sabah çimərliklərdə 29 dərəcə isti olacaq

08 Avqust 2025 13:27