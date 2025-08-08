Mərkəzi Bank 3 kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verdi

Mərkəzi Bank 3 kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verdi
17:55 8 Avqust 2025
179 İqtisadiyyat
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Azərbaycan Mərkəzi Bankı( AMB) “Hacıoğlu Kredit İttifaqı”, “Stimul” Kredit İttifaqı və “İnci Kredo” Kredit İttifaqı MMC-lərə icrası məcburi göstəriş verib.

Bu barədə Metbuat.az AMB-yə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, “Stimul” Kredit İttifaqı, “Hacıoğlu Kredit İttifaqı” və “İnci Kredo” Kredit İttifaqı tərəfindən 2025-ci ilin II rübünə hesabatlar təqdim olunmadığından “Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları”nın 10.3-cü bəndinin tələbi təmin edilməmiş, bu səbəblə “Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası”nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələblərini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən kredit ittifaqlarına bu hesabatların təxirəsalınmadan və növbəti dövrlərdə vaxtında təqdim edilməsi ilə bağlı icrası məcburi göstəriş verilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Neft ucuzlaşdı

Neft ucuzlaşdı

08 Avqust 2025 09:06
Azərbaycan nefti bahalaşdı

Azərbaycan nefti bahalaşdı

07 Avqust 2025 10:00
Azərbaycanda bu valyuta bahalaşdı

Azərbaycanda bu valyuta bahalaşdı

07 Avqust 2025 09:14
Neft qiyməti aşağı düşəcək? -

Neft qiyməti aşağı düşəcək? - AÇIQLAMA

06 Avqust 2025 16:32
Bu valyutalar kəskin bahalaşdı

Bu valyutalar kəskin bahalaşdı

06 Avqust 2025 09:25
Neft bahalaşdı

Neft bahalaşdı

06 Avqust 2025 09:00
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Təbiətə 18 min manatdan çox ziyan vuruldu

08 Avqust 2025 19:58

Avqustun 10-da hava kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 19:32

Paşinyan ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi ilə görüşdü

08 Avqust 2025 19:18

Türkiyənin bu ərazisində də meşə yanır

08 Avqust 2025 19:16

“Prezident müharibədə qalib gəldi - indi sülhü qazandı” -

08 Avqust 2025 19:04

Bu halda kredit borcları silinə bilər

08 Avqust 2025 18:55

"Azərbaycan və Türkiyə bölgə ölkələri üçün nümunəvi dövlətlərdir" -

08 Avqust 2025 18:49

Bu gün sülh günüdür? -

08 Avqust 2025 18:37

İsrailin zərbəsindən sonra siyasi məhbuslar geri qaytarıldı

08 Avqust 2025 18:16

Şəhid ailəsi statusu digər ailə üzvlərinə ötürülə bilər?

08 Avqust 2025 18:09