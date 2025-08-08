Tramp və Putin bu tarixdə görüşə bilər

Tramp və Putin bu tarixdə görüşə bilər
22:18 8 Avqust 2025
222 Dünya
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında görüş gələn həftənin sonunda baş tuta bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sky News"a ABŞ administrasiyasının nümayəndəsi bildirib.

Məlumata görə, yer hələ də müzakirə olunur, variantlar arasında BƏƏ, Macarıstan, İsveçrə və İtaliya da var. Görüşün təfərrüatları və logistikası qeyri-müəyyən olaraq qalır və dəyişə bilər.

Görüşün dəqiq tarixi hələ müəyyən edilməyib, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin iştirak edib-etməyəcəyi də məlum deyil.

