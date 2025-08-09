Azərbaycan və Ermənistan Minsk Prosesinə görə ATƏT-ə müraciət etdi

Azərbaycan və Ermənistan Minsk Prosesinə görə
01:14 9 Avqust 2025
106 Gündəm
Metbuat.az
A- A+

Azərbaycan və Ermənistan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Minsk Prosesi və onunla əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri və Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri tərəfindən ATƏT-ə birgə müraciətin imzalanmasına şahidlik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton şəhərində keçirilmiş görüşünün nəticələrinə dair birgə Bəyannamədə yer alıb.

“Biz ATƏT-in bütün iştirakçı dövlətlərini bu qərarı qəbul etməyə çağırırıq”, - tərəflər bəyannamədə çağırış ediblər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyev müsahibə verir -

İlham Əliyev müsahibə verir - CANLI

09 Avqust 2025 01:20
Ağ Evdə imzalanan Birgə Bəyannamənin

Ağ Evdə imzalanan Birgə Bəyannamənin TAM MƏTNİ

09 Avqust 2025 00:58
““Tramp marşrutu” Azərbaycanı Naxçıvan ilə birləşdirəcək”

““Tramp marşrutu” Azərbaycanı Naxçıvan ilə birləşdirəcək”

09 Avqust 2025 00:09
Trampla Paşinyanın görüşünün detalları

Trampla Paşinyanın görüşünün detalları

08 Avqust 2025 23:51
Trampdan sülhlə bağlı ilk açıqlama

Trampdan sülhlə bağlı ilk açıqlama

08 Avqust 2025 23:39
Tramp-Paşinyan görüşü başa çatdı

Tramp-Paşinyan görüşü başa çatdı

08 Avqust 2025 23:33
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycan ilə ABŞ arasındakı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının böyük əhəmiyyəti var

09 Avqust 2025 01:37

İlham Əliyev müsahibə verir -

09 Avqust 2025 01:20

Azərbaycan və Ermənistan Minsk Prosesinə görə

09 Avqust 2025 01:14

Ağ Evdə imzalanan Birgə Bəyannamənin

09 Avqust 2025 00:58

Sülh sazişi iki ölkə arasında yeni mərhələnin açılmasıdır -

09 Avqust 2025 00:53

İlham Əliyev: Cənubi Qafqazda sülhü bərqərar edirik

09 Avqust 2025 00:31

İlham Əliyev: 907-ci düzəliş 33 ildən sonra bu gün ləğv olundu

09 Avqust 2025 00:28

Vaşinqtonda üçtərəfli sənəd imzalandı -

09 Avqust 2025 00:21

““Tramp marşrutu” Azərbaycanı Naxçıvan ilə birləşdirəcək”

09 Avqust 2025 00:09

ABŞ və Azərbaycan memorandum imzaladı -

09 Avqust 2025 00:03