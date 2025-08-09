Evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanıldı

Evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanıldı
14:38 9 Avqust 2025
160 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Binəqədi rayonunda oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, rayon ərazisində yerləşən evlərin birindən 4800 dollar, 600 avro pul, 5 ədəd qol saatı və qızıl-zinət əşyaları naməlum şəxs tərəfindən oğurlanıb. Daha sonra həmin şəxs evdə yanğın törədərək hadisə yerindən qaçıb.

Binəqədi RPİ 4-cü Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 43 yaşlı H.Hüseynov müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

