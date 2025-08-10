Rusiya Ukraynanın 100-dən çox PUA-sını vurdu

Rusiya Ukraynanın 100-dən çox PUA-sını vurdu
11:45 10 Avqust 2025
107 Hərbi
Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri gecə ərzində Ukraynaya məxsus 121 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Onlardan 29-u Krasnodar vilayəti, 15-i Krım, 13-ü Bryansk vilayəti, 12-si Belqorod vilayəti, 9-u Voronej vilayəti, 8-i Saratov və Stavropol vilayəti , 7-si Kaluqa vilayəti, 6-sı Tula vilayəti, 5-i Rostov vilayəti, 4-ü Ryazan vilayəti, 2-si Azov dənizi akvatoriyası, 1-i isə Smolensk, Oryol və Tver vilayətləri üzərində məhv edilib.

