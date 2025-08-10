Rusiya Ukraynanın 100-dən çox PUA-sını vurdu

Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri gecə ərzində Ukraynaya məxsus 121 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Onlardan 29-u Krasnodar vilayəti, 15-i Krım, 13-ü Bryansk vilayəti, 12-si Belqorod vilayəti, 9-u Voronej vilayəti, 8-i Saratov və Stavropol vilayəti , 7-si Kaluqa vilayəti, 6-sı Tula vilayəti, 5-i Rostov vilayəti, 4-ü Ryazan vilayəti, 2-si Azov dənizi akvatoriyası, 1-i isə Smolensk, Oryol və Tver vilayətləri üzərində məhv edilib.