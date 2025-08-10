Avqustda bu bürclərin bəxti gətirmir

Avqustda bu bürclərin bəxti gətirmir
21:23 10 Avqust 2025
279 Maraqlı
Mətbuat
A- A+

Astroloqların proqnozuna görə, avqust ayında bəzi bürclər çətinliklərlə qarşılaşa bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, maddi məsələlər, münasibətlər və iş həyatında istənilən nəticələri əldə etmək çətin olacaq.

Xərçəng – Hisslərinizdə qarışıqlıq ola bilər, qərar verməkdə çətinlik çəkəcəksiniz.

Qız – İş və maliyyə planlarınızda gecikmələr baş verə bilər.

Dolça – Gözlədiyiniz dəstək vaxtında gəlməyə bilər, səbirlə hərəkət etməlisiniz.

Mütəxəssislər bu bürclərə avqust ayında daha ehtiyatlı olub, mühüm qərarları təxirə salmağı tövsiyə edirlər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Onlar hər yerə gecikirlər

Onlar hər yerə gecikirlər

10 Avqust 2025 16:25
İlham Əliyevin Trampla görüşündə aparıcını təəccübləndirən an -

İlham Əliyevin Trampla görüşündə aparıcını təəccübləndirən an -VİDEO

10 Avqust 2025 00:07
Tale bu bürclərin üzünə avqustun sonunadək güləcək

Tale bu bürclərin üzünə avqustun sonunadək güləcək

09 Avqust 2025 20:03
Avqustun sonunda varlanacaq 4 bürc -

Avqustun sonunda varlanacaq 4 bürc -Gözlənilməz qazanc əldə edəcəklər

08 Avqust 2025 14:25
Tez varlanan bürclər -

Tez varlanan bürclər - Pulu özlərinə çəkirlər

08 Avqust 2025 01:15
3 bürc sərvət əldə edəcək -

3 bürc sərvət əldə edəcək - Əziyyətlərinin bəhrəsini alacaqlar

07 Avqust 2025 19:53
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Pezeşkiandan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı açıqlama

10 Avqust 2025 22:20

Türkiyədəki güclü zəlzələ anı -

10 Avqust 2025 21:50

Bilgəhdə dənizdə batan var

10 Avqust 2025 21:34

Türkiyədə güclü zəlzələdə bina çökdü -

10 Avqust 2025 21:28

Avqustda bu bürclərin bəxti gətirmir

10 Avqust 2025 21:23

Türkiyədə 6 bal gücündə zəlzələ oldu

10 Avqust 2025 20:58

Fransalı futbolçu “Neftçi”yə gəldi

10 Avqust 2025 20:06

İlham Əliyev BƏƏ Prezidentinə zəng edib

10 Avqust 2025 19:28

Bu rayonda güclü yanğın başladı,

10 Avqust 2025 18:29

Ərdoğan Kabineti toplayır -

10 Avqust 2025 17:58