Avqustda bu bürclərin bəxti gətirmir

Astroloqların proqnozuna görə, avqust ayında bəzi bürclər çətinliklərlə qarşılaşa bilər.
Metbuat.az xəbər verir ki, maddi məsələlər, münasibətlər və iş həyatında istənilən nəticələri əldə etmək çətin olacaq.
Xərçəng – Hisslərinizdə qarışıqlıq ola bilər, qərar verməkdə çətinlik çəkəcəksiniz.
Qız – İş və maliyyə planlarınızda gecikmələr baş verə bilər.
Dolça – Gözlədiyiniz dəstək vaxtında gəlməyə bilər, səbirlə hərəkət etməlisiniz.
Mütəxəssislər bu bürclərə avqust ayında daha ehtiyatlı olub, mühüm qərarları təxirə salmağı tövsiyə edirlər.