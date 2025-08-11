Qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayanların sayı açıqlandı

Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən abituriyentlərin statistikası açıqlanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatlarında yer alıb.
Qruplar üzrə 500 və 600-dən yüksək bal toplayanların sayı belədir:
- I ixtisas qrupu:
- Riyaziyyat–kimya (RK): 500+ bal – 1166 nəfər, 600+ bal – 336 nəfər
- Riyaziyyat–informatika (Rİ): 500+ bal – 2081 nəfər, 600+ bal – 715 nəfər
- II ixtisas qrupu:
- 500+ bal – 1075 nəfər
- 600+ bal – 2018 nəfər
- III ixtisas qrupu:
- 500+ bal – 3927 nəfər
- 600+ bal – 1005 nəfər
- IV ixtisas qrupu:
- 500+ bal – 2135 nəfər
- 600+ bal – 968 nəfər