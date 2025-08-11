Azərbaycanda 7 ayda inflyasiya göstəriciləri açıqlandı

2025-ci ilin iyul ayında Azərbaycanda istehlak qiymətləri indeksi 2024-cü ilin iyul ayına nisbətən 105 faiz, o cümlədən qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə 106,2 faiz, qeyri-qida məhsulları üzrə 102,1 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 105,6 faiz təşkil edib.
Bu barədə Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
2025-ci ilin iyul ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 99,9 faiz, yanvar-iyul aylarında isə əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 105,8 faiz təşkil edib.