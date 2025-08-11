Makron və Paşinyan arasında telefon danışığı oldu

Makron və Paşinyan arasında telefon danışığı oldu
16:55 11 Avqust 2025
180 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Emmanuel Makron "X" hesabında paylaşım edib.

Fransa Prezidenti ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə olunan münasibətlərin normallaşdırılmasına dair razılaşmanı alqışladığını bildirib.

O, bu razılaşmanın tezliklə hər iki tərəfin maraqlarına uyğun sülh müqaviləsinin imzalanmasına və ratifikasiyasına gətirəcəyinə ümid etdiyini vurğulayıb.

"Fransa Ermənistanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə tam dəstəyini, həmçinin Cənubi Qafqazda sülh və rifaha sadiqliyini bir daha təsdiqləyir. Paris bölgədə əlaqələrin gücləndirilməsi və əməkdaşlığın artırılması istiqamətində səylərə dəstək verməyə hazırdır".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Gürcüstan Prezidenti sabah Türkiyəyə səfər edəcək

Gürcüstan Prezidenti sabah Türkiyəyə səfər edəcək

11 Avqust 2025 17:55
Makron İsrailə xəbərdarlıq etdi

Makron İsrailə xəbərdarlıq etdi

11 Avqust 2025 17:13
Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

Türkiyədə meşə yanğınları tüğyan edir

11 Avqust 2025 16:37
Ermənistanda hərbçi öldü

Ermənistanda hərbçi öldü

11 Avqust 2025 16:21
Türkiyənin bu bölgələrində güclü zəlzələ gözlənilir

Türkiyənin bu bölgələrində güclü zəlzələ gözlənilir

11 Avqust 2025 15:27
Paşinyan Putini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırdı

Paşinyan Putini Vaşinqton görüşü barədə məlumatlandırdı

11 Avqust 2025 14:54
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Avqustun 12 və 13-nün havası ilə bağlı

11 Avqust 2025 19:20

“Mançester Siti” onu almaq istəyir -

11 Avqust 2025 19:11

Adilə Paşayevanın hakim fəaliyyətinə xitam verildi

11 Avqust 2025 18:30

Azərbaycanda çikungunya virusunun yayılma riski var?

11 Avqust 2025 18:20

Ən çox tələbat olan ixtisaslar hansılardır? -

11 Avqust 2025 18:09

Gürcüstan Prezidenti sabah Türkiyəyə səfər edəcək

11 Avqust 2025 17:55

Hava bu tarixədək qeyri-sabit keçəcək

11 Avqust 2025 17:52

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Açıq qapı” günü keçiriləcək

11 Avqust 2025 17:42

XİN paraflanmış sülh sazişinin mətnini açıqladı -

11 Avqust 2025 17:25

Azərbaycanda daha üç faydalı qazıntı yatağı istifadəyə verildi

11 Avqust 2025 17:21