Avqustda 3 bürcün arzuları reallaşacaq

Yayın bu ayı bürc dairəsinin bəzi nümayəndələri üçün xüsusi olacağını vəd edir.
Planetlər arzuların yerinə yetirilməsinə, yeni imkanların aşkarlanmasına və həyatda köklü dəyişikliklərə töhfə verən nadir astroloji aspektləri formalaşdırır.
Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar vurğulayırlar ki, bu üç əlamət inamla parlaq bir irəliləyiş üçün hazırlaşa bilər, çünki taleyi onlar üçün uzun illər gözlədikləri hədiyyələr hazırlayır.
Şir
Avqust Günəşin Şir bürcündən keçdiyi aydır, ona görə də onların hadisələrin mərkəzində olmaları təəccüblü deyil.
2025-ci ildə bu, xüsusilə parlaq olacaq, çünki Yupiterin mehriban bir işarə ilə tranziti Şirlərə maliyyə faydaları, yüksəliş imkanları və karyera və ya yaradıcılıqla bağlı bir xəyalı həyata keçirmək şansı gətirəcəkdir.
Avqustda Şirlər nə alacaq:
*çoxdan gözlənilən irəliləmə və onların xidmətlərinin tanınması;
*gəlirli bir layihə və ya öz biznesi üçün bir şans;
*onların şəxsiyyətinə populyarlıq və diqqətin yeni dalğası.
Şirlər gözlənilməz təkliflərdən imtina etməməlidirlər, həyatlarını dəyişə bilərlər.
Oxatan
Oxatan bürcü üçün avqust ayı illər əvvəl düşünülmüş şeylərin nəhayət reallaşmağa başlayacağı bir dövr olacaq.
Saturnun ahəngdar tərəfi sayəsində onların səyləri çoxdan gözlənilən nəticələr verəcəkdir. Bu, onların şəxsi həyatında və mənəvi inkişafında xüsusilə nəzərə çarpacaq.
Avqustda Oxatan nə alacaq:
*çoxdankı bir xəyalın həyata keçirilməsi, məsələn, səfər, təlim və ya layihə;
*münasibətlərdə harmoniya və bəlkə də nişan;
*daxili sülh və özünə inam hissi.
Oxatan həyata etibar etməlidir, o, onları tam istədikləri yerə aparır.
Xərçəng
Avqust ayı Xərçənglər üçün sabitliyə və emosional həzzə yol açacaq. Bir müddət şübhə və narahatlıqdan sonra bu işarə səbr üçün mükafatlandırılacaq. Planetlər şəxsi həyatda müsbət dəyişikliklər, ailəyə və bəlkə də öz evlərinə əlavələr vəd edir.
Xərçənglər avqustda nələr alacaqlar:
* ailə münasibətlərinin möhkəmlənməsi və ya tamamilə yeni bir sevgi;
* maliyyə dəstəyi, miras və ya gəlirli investisiya;
* gündəlik həyatda sülh və harmoniya.
İstədiyinizi açıq danışmaqdan qorxmamalısınız, mütləq eşidiləcəksiniz.