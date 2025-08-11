Avqustda 3 bürcün arzuları reallaşacaq

Avqustda 3 bürcün arzuları reallaşacaq
23:44 11 Avqust 2025
267 Maraqlı
Metbuat.az
A- A+

Yayın bu ayı bürc dairəsinin bəzi nümayəndələri üçün xüsusi olacağını vəd edir.

Planetlər arzuların yerinə yetirilməsinə, yeni imkanların aşkarlanmasına və həyatda köklü dəyişikliklərə töhfə verən nadir astroloji aspektləri formalaşdırır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar vurğulayırlar ki, bu üç əlamət inamla parlaq bir irəliləyiş üçün hazırlaşa bilər, çünki taleyi onlar üçün uzun illər gözlədikləri hədiyyələr hazırlayır.

Şir

Avqust Günəşin Şir bürcündən keçdiyi aydır, ona görə də onların hadisələrin mərkəzində olmaları təəccüblü deyil.

2025-ci ildə bu, xüsusilə parlaq olacaq, çünki Yupiterin mehriban bir işarə ilə tranziti Şirlərə maliyyə faydaları, yüksəliş imkanları və karyera və ya yaradıcılıqla bağlı bir xəyalı həyata keçirmək şansı gətirəcəkdir.

Avqustda Şirlər nə alacaq:

*çoxdan gözlənilən irəliləmə və onların xidmətlərinin tanınması;

*gəlirli bir layihə və ya öz biznesi üçün bir şans;

*onların şəxsiyyətinə populyarlıq və diqqətin yeni dalğası.

Şirlər gözlənilməz təkliflərdən imtina etməməlidirlər, həyatlarını dəyişə bilərlər.

Oxatan

Oxatan bürcü üçün avqust ayı illər əvvəl düşünülmüş şeylərin nəhayət reallaşmağa başlayacağı bir dövr olacaq.

Saturnun ahəngdar tərəfi sayəsində onların səyləri çoxdan gözlənilən nəticələr verəcəkdir. Bu, onların şəxsi həyatında və mənəvi inkişafında xüsusilə nəzərə çarpacaq.

Avqustda Oxatan nə alacaq:

*çoxdankı bir xəyalın həyata keçirilməsi, məsələn, səfər, təlim və ya layihə;

*münasibətlərdə harmoniya və bəlkə də nişan;

*daxili sülh və özünə inam hissi.

Oxatan həyata etibar etməlidir, o, onları tam istədikləri yerə aparır.

Xərçəng

Avqust ayı Xərçənglər üçün sabitliyə və emosional həzzə yol açacaq. Bir müddət şübhə və narahatlıqdan sonra bu işarə səbr üçün mükafatlandırılacaq. Planetlər şəxsi həyatda müsbət dəyişikliklər, ailəyə və bəlkə də öz evlərinə əlavələr vəd edir.

Xərçənglər avqustda nələr alacaqlar:

* ailə münasibətlərinin möhkəmlənməsi və ya tamamilə yeni bir sevgi;

* maliyyə dəstəyi, miras və ya gəlirli investisiya;

* gündəlik həyatda sülh və harmoniya.

İstədiyinizi açıq danışmaqdan qorxmamalısınız, mütləq eşidiləcəksiniz.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Dünyanın ən çirkin iti" 5 min dollar qazandı

"Dünyanın ən çirkin iti" 5 min dollar qazandı

11 Avqust 2025 01:30
Avqustda bu bürclərin bəxti gətirmir

Avqustda bu bürclərin bəxti gətirmir

10 Avqust 2025 21:23
Onlar hər yerə gecikirlər

Onlar hər yerə gecikirlər

10 Avqust 2025 16:25
İlham Əliyevin Trampla görüşündə aparıcını təəccübləndirən an -

İlham Əliyevin Trampla görüşündə aparıcını təəccübləndirən an -VİDEO

10 Avqust 2025 00:07
Tale bu bürclərin üzünə avqustun sonunadək güləcək

Tale bu bürclərin üzünə avqustun sonunadək güləcək

09 Avqust 2025 20:03
Avqustun sonunda varlanacaq 4 bürc -

Avqustun sonunda varlanacaq 4 bürc -Gözlənilməz qazanc əldə edəcəklər

08 Avqust 2025 14:25
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Sumqayıt" yeni transferini elan etdi -

12 Avqust 2025 00:37

Çin avtomobilini üç dəfə ildırım vurdu -

11 Avqust 2025 23:53

Qəzada ölən müəllim və körpəsi imiş -

11 Avqust 2025 23:46

Avqustda 3 bürcün arzuları reallaşacaq

11 Avqust 2025 23:44

“Qəbələ” onu heyətinə qatdı -

11 Avqust 2025 23:41

"Traktor" İran Superkubokunun qalibi oldu

11 Avqust 2025 23:36

Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? -

11 Avqust 2025 23:01

Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü -

11 Avqust 2025 22:39

Ərdoğan Azərbaycanla bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını alqışladı

11 Avqust 2025 22:23

Kallas Azərbaycanı əldə edilmiş razılıqlar münasibətilə təbrik etdi

11 Avqust 2025 22:14