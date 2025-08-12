Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik etdi

Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik etdi
16:51 12 Avqust 2025
86 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Hörmətli İlham Heydər oğlu.

Ermənistan Respublikası ilə iki ölkə arasında möhkəm sülhə nail olunmasına yol açan Birgə Bəyannamənin imzalanması münasibətilə Sizi və dost Azərbaycan xalqını səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

Bu tarixi hadisəni alqışlayır, böhranların və münaqişələrin həllində yeganə vasitə olan sülh dialoqunun əhəmiyyətini vurğulayırıq.

Əminik ki, əldə olunan razılaşmalar mehriban qonşuluq münasibətlərinin inkişafına zəruri əsas yaradacaq, eyni zamanda, Qafqazda sabitliyin və təhlükəsizliyin əsaslarının möhkəmlənməsinə və konstruktiv regionlararası əməkdaşlığın genişlənməsinə kömək edəcəkdir.

Hörmətli İlham Heydər oğlu, fürsətdən istifadə edərək, Sizə möhkəm cansağlığı və dost Azərbaycan xalqının rifahı naminə ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram".

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur -

Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur - Millət vəkili

12 Avqust 2025 16:59
Putin və Tramp Alyaskada nələri müzakirə edəcək? -

Putin və Tramp Alyaskada nələri müzakirə edəcək? - AÇIQLAMA

12 Avqust 2025 16:23
"Dəhlizin açılması ilə İran üstünlüyünü itirəcək" -

"Dəhlizin açılması ilə İran üstünlüyünü itirəcək" - Ekspert

12 Avqust 2025 15:55
Bayram Beqay İlham Əliyevə zəng etdi

Bayram Beqay İlham Əliyevə zəng etdi

12 Avqust 2025 12:45
Kallas Azərbaycanı əldə edilmiş razılıqlar münasibətilə təbrik etdi

Kallas Azərbaycanı əldə edilmiş razılıqlar münasibətilə təbrik etdi

11 Avqust 2025 22:14
Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı hansı istiqamətlərdə genişlənəcək?

Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı hansı istiqamətlərdə genişlənəcək?

11 Avqust 2025 20:03
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Az saatlı vakant yerlər birləşdirilərək təqdim olunacaq

12 Avqust 2025 17:01

Əliyevin Vaşinqton səfəri diplomatiyada böyük uğurdur -

12 Avqust 2025 16:59

​Azərbaycan nümayəndə heyəti G20 Dinlərarası Dialoq Forumunda iştirak edir -

12 Avqust 2025 16:54

Qanunsuz reklamlarla bağlı baxılmış müraciətlərin sayı açıqlandı

12 Avqust 2025 16:53

Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik etdi

12 Avqust 2025 16:51

"Qarabağ"ın "Şkendiya" ilə oyununa satılan bilet sayı açıqlandı

12 Avqust 2025 16:37

Azərbaycanda dövlət işçilərinin sayı azalıb

12 Avqust 2025 16:30

Putin və Tramp Alyaskada nələri müzakirə edəcək? -

12 Avqust 2025 16:23

1300 nəfəri öldürən virus Azərbaycana gələ bilər? -

12 Avqust 2025 16:12

"70-dən çox ölkənin həmkarlar ittifaqları ilə əməkdaşlıq edirik" -

12 Avqust 2025 16:11