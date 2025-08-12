Qızılın qiyməti artacaq - Proqnoz

Qızıl bazarında son dövrlərdə diqqət çəkən yüksəliş davam edir. Gold (GC=F) fyuçersləri çərşənbə axşamı günü unsiya başına 3,393.60 ABŞ dolları səviyyəsində açılıb ki, bu da bazar ertəsi bağlanış qiyməti olan 3,353.10 dollardan 1.2% yüksəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qiymət ötən cümə günü qeydə alınan 3,477 dollarlıq zirvədən təxminən 2.4% aşağıdır.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu yüksəlişdə əsas amillərdən biri ABŞ prezidenti Donald Trampın İsveçrəyə qarşı qızıl üçün qarşılıqlı tarif tətbiq etməyəcəyini elan etməsidir.
İsveçrə qızılın təmizlənməsi və beynəlxalq fyuçers müqavilələrinin tənzimlənməsi baxımından kritik bir mərkəz kimi tanınır. Trampın bu açıqlamasından sonra İsveçrə Metal İstehsalçıları və Ticarət Assosiasiyası rəsmi və bağlayıcı qərar tələb etmişdir ki, bu da bazarda güclü reaksiya doğurub.
Son bir ayda qızıl qiymətləri 1.9%, son bir ildə isə təxminən 39.5% artaraq investorların diqqətini cəlb edib. "Goldman Sachs Research" analitikləri 2025-ci ilin sonuna qədər qızılın qiymətinin unsiya başına 3,700 dollara çatacağını proqnozlaşdırır. Bu proqnoz mərkəzi bankların qızıla olan artan tələbi və ABŞ-ın tarif siyasətindəki qeyri-müəyyənliklərlə əlaqələndirilir.
İnvestorlar üçün qızıla sərmayə qoymaq, portfelin riskini azaltmaq baxımından önəmli addımlardan biridir. Mütəxəssislər sərvətin 5-15%-ni qızıla yatırmağı tövsiyə edir, riskə dözümlülüyü yüksək olanlar isə bu rəqəmi 20%-ə qədər artırmaq imkanına malikdir. Eyni zamanda, artıq sahib olduqları qızıl zinət əşyalarının dəyərini də nəzərə almaq vacibdir, çünki son dövrlərdə qiymət artımı onların bazar dəyərini də yüksəldib.
Qızılın qiymətindəki dalğalanmalar tarixi kontekstdə geniş araşdırılır. Uzun müddət davam edən eniş-düşüş dövrlərindən sonra, 2009-2011-ci illərdə güclü artım müşahidə olunub. Son dövrdə qızılın artımı isə həm iqtisadi qeyri-müəyyənliklər, həm də geosiyasi risklərin artması ilə əlaqələndirilir.
İqtisadçıların qənaətinə görə, qızıl bazarındakı hazırkı vəziyyət və qiymət artımları, qlobal iqtisadiyyatdakı qeyri-müəyyənliklər və geopolitik gərginliklər fonunda qiymətli metallara olan marağın artdığını göstərir. Yatırım üçün qızılın seçilməsi, portfelin diversifikasiyası və risklərin idarə olunması baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir.