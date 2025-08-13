Avqustun ikinci yarısında şanslı olacaq 3 BÜRC

Avqustun ikinci yarısında şanslı olacaq
00:42 13 Avqust 2025
Retroqrad Merkuri sona yaxınlaşır və əksər insanlar avqustun 11-dən etibarən rahatlıq hiss edəcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla belə, retroqradın sonu bürcün üç əlaməti üçün əsl hədiyyə olacaq.

Retroqrad Merkurinin sona çatmasından sonra kimin daha şanslı olacağını deyir.

Şir bürcü

Avqustun 11-dən Merkuri planeti yenidən birbaşa hərəkət edəndə diqqət mərkəzində olacaqsınız. Bu dövr özünüzü dünyaya cəsarətlə və inamla bəyan etmək üçün idealdır.

Risk etməkdən, zövq gətirən layihələr üzərində işləməkdən və istədiyiniz qədər parlaq olmaqdan qorxmayın.

Qız bürcü

Son həftələrdə özünüzü yorğun hiss etmiş, kiçik səhvlər etmiş və ya gecikmiş ola bilərsiniz. Amma avqustun 11-dən enerji yaxşılığa doğru dəyişəcək.

Enerji artımını, ünsiyyətdə, işdə və sağlamlıqda yaxşılaşma hiss edəcəksiniz. Sıfırdan başlamaq imkanınız olacaq.

Əkizlər bürcü

Retroqrad başa çatdıqdan sonra özünüzü yenidən aktiv və ünsiyyətcil hiss edəcəksiniz. Uğurlar sizin tərəfinizdə olacaq, ona görə də planlarınızı təhlükəsiz həyata keçirə bilərsiniz.

Əsas odur ki, bu çətin dövrün sizə verdiyi dərsləri qoruyasınız. Dincəlmək və başladığınız işi başa çatdırmaq vacibdir.

Merkuri retroqrad haqqında nə məlumdur

İldə üç-dörd dəfə olur və təxminən üç həftə davam edir. Bu, gecikmələr, texniki nasazlıqlar və anlaşılmazlıqlar dövrüdür.

Bu dövrdə yeni işlərə başlamamalı, mühüm qərarlar qəbul etməməlisiniz. Bunun əvəzinə sakit bir həyat tempinə və köhnə işlərin tamamlanmasına üstünlük vermək daha yaxşıdır.

İyulun 18-də başlayan retroqradın sonu avqustun 11-də baş tutacaq.Bu gündən etibarən həyat öz adi sürətinə qayıdacaq. Çoxları rahatlıq hiss edəcəklər. İşlər yüksələcək.

